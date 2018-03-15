РИАМО - 15 мар. Подмосковные власти планируют направить 270 миллионов рублей на подготовку спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, спортсмены из Московской области в составе сборной РФ могут завоевать 28 медалей, сообщил в четверг на расширенной коллегии министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

«Мы готовимся к Токио, в расширенном списке присутствует 288 спортсменов. Мы рассчитываем, что 78 наших подмосковных спортсменов попадут в сборную и принесут 28 медалей. При подготовке к летней Олимпиаде планируется провести порядка 1,5 тысяч мероприятий, на которые будет потрачено 269 миллионов рублей», - сказал Терюшков.

Кроме этого, министр поручил возобновить работу Олимпийского совета Московской области и провести первое собрание в апреле этого года. Также Терюшков отметил, что в Подмосковье необходимо создать тренерский совет, в который войдут старшие тренеры.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио в 2020 году.