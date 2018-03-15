РИАМО - 15 мар. В Московской области уже свыше 80 тысяч абонентов оплачивают коммунальные услуги через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ», говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

«Дистанционные сервисы по оплате коммунальных услуг становятся более популярными среди жителей региона. Так, по состоянию на середину марта уже свыше 80 тысяч абонентов оплачивают коммунальные услуги через мобильное приложение Московского областного единого информационно-расчетного центра», - сказал Пестов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводится системная работа по повышению качества обслуживания абонентов «МосОблЕИРЦ», подчеркнул он.

«Организовано развитие дистанционных сервисов, таких как мобильное приложение, использование которых позволяет жителям решать большинство вопросов, связанных с оплатой за коммунальные услуги, без посещения офисов и ожидания в очередях», - отметил зампред.

Мобильное приложение доступно для скачивания в интернет-магазинах App Store и Google Play. С его помощью абонент может управлять своими лицевыми счетами, передавать показания приборов учета, проверять начисления, производить оплату за жилищно-коммунальные услуги, просматривать историю переданных показаний и историю платежей, а также получать онлайн-консультации.