РИАМО - 15 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл детскую хоровую школу «Подлипки» в Королеве после капитального ремонта.

«Мне очень приятно находиться в обновленной школе, видеть результаты нашего общего труда и понимать, что мы работаем не зря. Именно такие моменты это доказывают. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой большой работе. Особые слова благодарности я хочу выразить педагогам, которые вкладывают силы и энергию на то, чтобы дети могли раскрыться и реализовать себя в творчестве. Спасибо всем за неравнодушие и прекрасный результат», - сказал Воробьев.

Зал и основная сцена хоровой школы оформлены в светлых тонах с бордовыми сиденьями, занавесом и элементами декора. Сохраненная лепнина начала ХХ века покрашена в золото. В фойе расположен буфет и место для ожидания. Оформлено фойе также в светлых тонах с добавлением позолоченных элементов.

В школе открыто 18 аудиторий для индивидуальных занятий и пять для групповых, два специальных хоровых зала, концертные залы на 100 и 300 мест.

В 2018 году здание хоровой школы «Подлипки» отметит 90-летие. Впервые за много лет здесь начался капитальный ремонт. Обновленная школа станет культурным и общественным центром не только для города, но и для всей области. Здесь планируется проводить семинары, конференции, конкурсы и фестивали разного уровня. Также планируется открыть новое отделение – музыкальный театр.