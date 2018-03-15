РИАМО – 15 мар. Москва планирует выслать из России британских дипломатов в ответ на действия Великобритании, сообщает РИА Новости.

Лондон ранее отправил России список дипломатов, которые в недельный срок обязаны покинуть Великобританию. Этому способствовали обвинения в отравлении экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, высказанные в адрес России премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

«Обязательно», - сказал глава российского МИД Сергей Лавров отвечая на вопрос, готова ли Москва выслать британских дипломатов из России в ответ на действия Великобритании.

Говоря о сроках, Лавров добавил, что это будет сделано «скоро».

Помимо высылки дипломатов, Британия приостановит все двусторонние контакты на высоком уровне, усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне.

В российском МИД заявили, что расценивают заявление Мэй как беспрецедентную грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога.