РИАМО - 15 мар. Количество жителей Подмосковья, которые систематически занимаются массовым спортом, может вырасти до 2,8 миллиона человек на год раньше запланированного, к концу текущего года, сообщил в четверг министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В четверг в доме правительства Московской области проходит профильная коллегия регионального министерства физической культуры и спорта. В рамках коллегии ожидается награждение победителей, призеров и участников XXXIII Сурдлимпийских летних игр по легкой атлетике. Также в ходе коллегии ожидается подписание соглашения между министерством физической культуры и спорта Московской области и информационным порталом Живуспортом.рф.

«Мы видим на тех объектах, которые построили, большой прилив людей, которые систематически занимаются спортом, на 1,1 миллиона человек увеличилось с 2013 года количество занимающихся. В этом году мы ждем 2,8 миллиона человек - это показатель, которого мы ставили себе задачу достигнуть к 2020 году. Мы его должны достигнуть в этом году», - сказал Терюшков.