РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. После принятия новой концепции завершения строительства долгостроя ЖК «Весенний» в подмосковном Подольске застройщик сможет достроить детский сад и построить школу согласно инвестконтракту, сообщил глава городского округа Николай Пестов во время подведения итогов социально-экономического развития Подольска за 2017 год.

В своем отчете Пестов отметил, что на территории Подольска есть объекты, застройщики которых не выполнили взятые на себя обязательства по строительству жилья и передаче в установленный договором срок прав собственности. В ЖК «Весенний» в поселке Сосновый Бор дома №№1 и 2 введены в эксплуатацию в 2016 году, начато строительство третьего корпуса. В связи со сложной финансовой ситуацией и нестабильностью на рынке жилья строительно-монтажные работы приостановлены, не достроен детский сад и не построена школа.

«В настоящее время инвестором-застройщиком ЖК «Весенний» разрабатывается новая градостроительная концепция застройки территории (со строительством двух дополнительных домов – ред.). Прорабатываются вопросы управляющей компанией ООО «УК КапиталЪ ПИФ» о продолжении финансирования ЖК для завершения строительства. Предложенная инвестором-застройщиком нова я концепция застройки ЖК «Весенний» находится на согласовании в министерстве строительного комплекса Московской области. Даны замечания, которые в настоящее время устраняются», – сказал Пестов.

Разрешение на строительство двух новых домов, согласно новой концепции, даст возможность инвестору выполнить условия контракта по завершению строительства детского сада и школы. На территории ЖК уже начали строить детский сад, здание высокой степени строительной готовности. Но при его строительстве использовали запрещенные для этого материалы.

«Невозможно думать о том, чтобы дети из ЖК «Весенний» ходили через объездную дорогу <…> в школу в Кутузово. Там и некуда идти, школа №13 переполнена, а школа на Бородинском бульваре только проектируется и планируется к строительству в 2018-2019 году. Поэтому так важно строительство школы в самом ЖК», – заключил Пестов.