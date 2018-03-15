РИАМО – 15 мар. Президент России Владимир Путин рассказал, что во времена работы в Санкт-Петербурге в 1990-е годы ему приходилось спать с ружьем, сообщает в четверг Газета.ru.

«Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», — сказал Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова.

Глава государства отметил, что про «бандитский Петербург» много надуманного, но в целом «ситуация была боевой».