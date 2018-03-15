РИАМО - 15 мар. В Подмосковье возобновит работу региональный олимпийский совет, первое заседание состоится уже в апреле, сообщил в четверг на расширенном заседании коллегии министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В четверг в доме правительства Московской области проходит профильная коллегия регионального министерства физической культуры и спорта. В рамках коллегии ожидается награждение победителей, призеров и участников XXXIII Сурдлимпийских летних игр по легкой атлетике. Также в ходе коллегии ожидается подписание соглашения между министерством физической культуры и спорта Московской области и информационным порталом Живуспортом.рф.

«Даю поручение своим заместителям возобновить олимпийский совет Московской области и провести первое собрание совета в апреле этого года», - сказал Терюшков.

Министр также подчеркнул, что необходимо создать тренерский совет по разным видам спорта, куда войдут старшие тренеры, также важно проводить ежемесячные встречи.