РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. Администрация Подольска сняла социальное обременение с застройщика в проблемной новостройке ЖК «Эстет» в микрорайоне Климовск на улице Серпуховской, чтобы он смог провести в дома коммуникации, сообщил глава городского округа Николай Пестов во время подведения итогов социально-экономического развития Подольска за 2017 год.

Пестов отметил, что на территории Подольска есть объекты, застройщики которых не выполнили взятые на себя обязательства по строительству жилья и передаче в установленной договором срок прав собственности. Инвестконтракт с ООО «Премьер-Инвест» на строительство ЖК «Эстет» администрация города Климовска заключила в 2005 году. Дома №№7, 5, 5 корпус 1, готовы более чем на 70% и не признаны проблемными. На застройщика при заключении инвестконтракта было наложено социальное обременение, после завершения строительства он должен был часть квартир выделить для расселения льготной категории граждан. Но застройщик начал испытывать проблемы с финансированием, тогда ему разрешили эти квартиры продать.

«Климовск, улица Серпуховская, дома №№7, 5, 5 корпус 1, ЖК «Эстет», застройщик ООО «Премьер-Инвест». Учитывая важность завершения строительства и ввода в эксплуатацию этих жилых домов, администрацией округа принято решение о передаче застройщику доли администрации (социального обременения в виде квартир – ред.) в размере 248,6 квадратных метров по инвестиционному контракту в счет выполнения застройщиком технических условий по водообеспечению и водоотведению объектов строительства (на это будут направлены средства от продажи квартир из соцобременения – ред.)», – сказал Пестов.

Администрация округа ведет еженедельный контроль состояния объектов строительства ЖК «Эстет». По состоянию на 12 марта 2018 года основные строительно-монтажные работы на жилом доме №7 на улице Серпуховской завершены. Инвестором-застройщиком выполняются работы по установке системы пожаротушения, наладке систем внутреннего электроснабжения. Устраняются замечания, полученные в результате проведенной проверки Госстройнадзора Московской области.

Планируемый инвестором-застройщиком срок ввода в эксплуатацию – апрель-май 2018 года. Дорожная карта по завершению строительства опубликована на официальном сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга Подольск. Планируемая передача квартир участникам долевого строительства – II квартал 2018 года.