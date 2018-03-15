РИАМО - 15 мар. Современное театральное сообщество должно принять заветы легендарного актера Олега Табакова, сказал в ходе панихиды в четверг народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

Панихида по народному артисту СССР, режиссеру Олегу Табакову проходит в четверг в Московском художественном театре имени А.П. Чехова в Камергерском переулке в центре столицы. В числе прибывших на прощание — супруга и дети, друзья и коллеги покойного, а также общественные и политические деятели, артисты театра и кино, поклонники Табакова и студенты театральных училищ.

«Его мощь настолько безапелляционно прекрасна, что, сколько мы его знаем, всегда удивляешься поступкам, решениям и движениям. Это удивительная судьба - счастливая и страшно рисковая. Он успевал в секунду сообразить, что надо сделать. Заветы Олега Павловича должны быть приняты сегодняшним театральным, да и не только театральным сообществом», - сказал Ширвиндт.

Он добавил, Табаков был особенно предан своему делу даже в самых сложных ситуациях. Необходимо помнить, что «грандиозно штучная фигура», как Олег Павлович Табаков, должна существовать не только на мемориальных досках и на престижных кладбищах, но и в основополагающих творческих свершениях как пример к существованию.

Проститься с Табаковым также пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин.

В последний путь артиста провожают и актеры Валентин Гафт, Сергей Безруков, Владимир Машков, Юрий Стоянов, Андрей Бурковский, Александр Ширвиндт, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков, Михаил Боярский и многие другие деятели искусства и культуры.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Похоронят актера в четверг на Новодевичьем кладбище столицы.

Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.