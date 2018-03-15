РИАМО - 15 мар. На прощании с народным артистом СССР Олегом Табаковым режиссер театра и кино Марк Захаров рассказал о случае на съемках телефильма «12 стульев», когда Табаков смог поразить его до глубины души своей актерской игрой.

Панихида по народному артисту СССР, режиссеру Олегу Табакову проходит в четверг в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Камергерском переулке в центре столицы. В числе прибывших на прощание — супруга и дети, друзья и коллеги покойного, а также общественные и политические деятели, артисты театра и кино, поклонники Табакова и студенты театральных училищ.

«Когда он снимался у меня в телевизионном фильме «12 стульев», незабываемые мгновения были. Я с ним (Табаковым – ред.) довольно шутливо начал диалог, попросив на первой встрече с Бендером, чтобы он был с таким ощущением, чтобы выкатилась скупая мужская слеза. На что он ответил, ну зачем же с ощущением, из какого глаза? Из левого, отвечаю я. Он говорит, когда? На третьем такте. Далее произошло удивительное, от чего я до сих пор содрогаюсь от восторга: он встретился с Андреем Мироновым в роли Остапа и ровно на третьем такте из левого глаза выкатилась слеза», - сказал Захаров.

По его словам, Табаков был готов ко всему, а его организм был всегда заточен на любую акцию.

«Самый серьезный сочинитель, творец и выдумщик, и самый веселый человек в театральном мире, которого я никогда не видел нахмурившимся. Табаков подарил настоящий оптимизм своему зрителю», - подчеркнул Захаров.

Он также отметил, что в образе Кота Матроскина Табаков смог подсмотреть национальный характер.

Телевизионный фильм «12 стульев», снятый Марком Захаровым по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова, вышел в 1976 году. Главную роль - Остапа Бендера – исполнил Андрей Миронов. Олег Табаков сыграл «голубого воришку» Александра Яковлевича.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Похоронят актера в четверг на Новодевичьем кладбище столицы.

Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.