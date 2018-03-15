РИАМО - 15 мар. На московском общегородском празднике «Навруз-2018» пройдет фестиваль плова, в котором примут участие семь шеф-поваров ресторанов национальной кухни, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

«На прилегающей территорий (ВДНХ - ред.) будет организована площадка для фестиваля плова. На этой площадке уже будут работать на сегодняшний день семь профессионалов, которые будут готовить плов», - сказал Сучков.

Он отметил, что к концу первой части концерта праздника «Навруз», который пройдет в павильоне №75 ВДНХ в большом зале с 14:00 до 15:30, жюри подведет итоги фестиваля плова, а также наградят победителей.

Навруз - праздник весеннего равноденствия, начало нового года у тюркоязычных и персоязычных народов. В 2009 году он был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Навруз отмечают во многих зарубежных странах — Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Китае и других, а также в российских республиках — Татарстане, Башкортостане, Дагестане. В Москве Навруз празднуют уже более 10 лет.