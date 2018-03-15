РИАМО - 15 мар. Синоптики прогнозируют весеннюю оттепель до плюс 3 градусов в Москве и Подмосковье в начале следующей недели, 20 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«С понедельника, 19 марта, температура будет понемногу повышаться: минус 19-14 градусов ночью и минус 5 – 0 днем. Во вторник, 20 марта, прогнозируется минус 15-10 в ночное время суток и минус 2 – плюс 3 днем. Местами будут идти небольшие осадки», — говорится в сообщении.

До этого в конце нынешней недели в Московском регионе будет холодно. 16 марта пройдет снег, температура ночью составит минус 12-10 градусов в столице и минус 15-10 по области, днем будет минус 12-7 градусов, ожидается сильная гололедица.

На выходных установится февральская погода: 17 марта пройдет небольшой снег, ночью будут морозы в 22-17 градусов, днем будет минус 12-7 градусов. 18 марта обойдется без осадков, ночью будет так же холодно, как и накануне, а днем немного теплее — минус 7-5 градусов в Москве и минус 10-5 в Подмосковье.