РИАМО – 15 мар. Президент РФ Владимир Путин заявил о планах России в 2019 году запустить миссию на Марс, а в рамках нового исследования Луны отечественные специалисты постараются осуществить высадки на полюса, сообщает в четверг Газета.ru.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски – для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое – это совсем скоро – в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», - сказал Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова.

По его словам, это новое продолжение исследования Луны, отличающееся от того, что было в Советском Союзе.

«Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса», - пояснил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении вернуть американских астронавтов на Луну.