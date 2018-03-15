РИАМО – 15 мар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Верховный суд России переедет из Москвы в Санкт-Петербург, как ранее это сделал Конституционный суд, сообщает Газета.ru.

«Вопрос статусный, но, тем не менее, тоже важный. Петербург называют второй столицей. Но столичных функций-то нет, это просто слова. Я инициировал переезд сюда Конституционного суда. Думаю, что переедет сюда и Верховный суд России», - сказал Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова.

По мнению президента, «если судебная власть России будет немножко в сторонке от исполнительной, хуже не будет».