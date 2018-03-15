РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 мар. Делегация молодежного форума «Россия – страна возможностей» посетила ракетно-космическую корпорацию «Энергия» в Королеве, участникам форума рассказали о Международной космической станции и о перспективных задачах коллектива корпорации, говорится в сообщении на сайте РКК «Энергия».

РКК «Энергия» стала одной из образовательных площадок молодежного форума «Россия – страна возможностей», который проходит в Москве с 11 по 20 марта. Делегация участников форума побывала в музее корпорации и центре развития технологий и подготовки кадров.

«Лекцию для гостей предприятия провел летчик-космонавт, Герой России Александр Калери. Он рассказал об истории развития отечественных орбитальных космических станций, о настоящем и будущем МКС, в том числе о новых российских модулях, и об экспериментах, которые планируется провести в ближайшие годы. Также участники форума узнали и о перспективных задачах коллектива «Энергии»: разработке нового многоразового пилотируемого корабля «Федерация», этапах Лунной программы, расширении области освоения ближайшего и создании задела для полетов в дальний космос», – говорится в сообщении.

Форум «Россия – страна возможностей» проводится с целью развития сообщества, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников – кадровой и интеллектуальной элиты России.