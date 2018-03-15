РИАМО - 15 мар. Общегородское празднование Навруза пройдет в Москве 25 марта в павильоне №75 на ВДНХ, сообщил в четверг руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

«Праздник «Навруз-2018» пройдет 25 марта с 13:00 до 20:00 в 75-м павильоне ВДНХ. Я думаю, что всем участникам праздника Навруз он уже пришелся по душе. Тем более Навруз более 10 лет назад начинался именно на ВДНХ», - сказал Сучков на пресс-конференции.

Он отметил, что каждый год празднование Навруза в столице посещают все больше людей. В 2016 году общегородской праздник собрал порядка 25 тысяч гостей, а в прошлом году – уже более 37 тысяч.

«В большом зале в 75-м павильоне будет большая сцена, там будет основной концерт. Кроме того, павильон разделен вдоль на две части. В одной части будут «национальные дворики», таких двориков будет 17. И во второй части будет фуд-корт», - добавил Сучков.

В «национальном дворике» различные диаспоры представят свою кухню. Каждый посетитель сможет попробовать национальные блюда, а также приобрести сувениры.

«Концерт у нас разделен на две части, будут выступать представители всех национальных диаспор, которые подали заявки, по одному коллективу от каждой. После перерыва, с 16:00 до 20:00 будут выступать уже другие национальные коллективы», - сказал Сучков.

Кроме того, юные гости праздника Навруз смогут посетить детскую площадку, где их ожидают развлечения, мастер-классы по созданию сувениров, национальные куклы и разные сюрпризы.

Навруз - праздник весеннего равноденствия, начало нового года у тюркоязычных и персоязычных народов. Навруз отмечают во многих зарубежных странах — Индии, Иране, Афганистане, Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Китае и других, а также в российских республиках — Татарстане, Башкортостане, Дагестане. В Москве Навруз празднуют уже более 10 лет.