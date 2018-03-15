РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 мар. В четверг утром в подмосковном Королеве произошел пожар в квартире на улице Суворова, есть один пострадавший, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 6:48 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в квартире одного из домов на улице Суворова.

«В 08:16 (15 марта – ред.) пожар ликвидирован. Есть пострадавший», – говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлекли четыре единицы техники и 16 человек личного состава.