РИАМО - 15 мар. Гости и жители столицы, которые 25 марта посетят праздник «Навруз-2018» на ВДНХ, смогут посмотреть национальные виды борьбы, сообщил в четверг руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

«Зал Б (павильон номер 75 ВДНХ - ред.), в прошлом году он был занят, мы его не использовали, но в этом году мы представим (на празднике «Навруз – 2018» - ред.) национальные виды борьбы», - сказал Сучков журналистам.

Он отметил, что на празднике также будет показ национальных костюмов, на котором представят порядка 40 моделей.

Навруз - праздник весеннего равноденствия, начало нового года у тюркоязычных и персоязычных народов. В 2009 году Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В Москве Навруз отмечают уже более 10 лет.