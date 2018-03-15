РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Администрация Подольска и застройщик ООО «Жилсоцстрой» ведут переговоры с новыми инвесторами для завершения строительства долгостроя ЖК «Альянс» в микрорайоне Климовск, сообщил глава городского округа Николай Пестов во время подведения итогов социально-экономического развития города за 2017 год.

В своем отчете Пестов пояснил, что на территории Подольска есть объекты, застройщики которых не выполнили взятые на себя обязательства по строительству жилья и передаче в установленной договором срок прав собственности. Требует постоянного контроля ЖК «Альянс», расположенный в Климовске на улице Школьная, дома №№41, 43 застройщика ООО «Жилсоцстрой».

«В связи с недостаточным финансированием строительства объектов ООО «Жилсоцстрой» предпринимает меры по привлечению дополнительных источников финансирования для завершения строительства объектов. В настоящее время компания обратилась за финансовой помощью в один из крупнейших акционерных коммерческих банков «Российский капитал», который рассматривает вопрос дальнейшего финансирования объектов. Кроме того, застройщиком совместно с администрацией округа ведутся переговоры с возможными новыми инвесторами», – сказал Пестов.

По его словам, дом №41 на улице Школьной выполнен на 70%. Сделан монолитный железобетонный каркас на 17 этажах, кирпичная кладка наружных стен на 14 этажах. Строительная готовность объекта дома №43 на улице Школьной составила всего 6%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в феврале в ходе ежегодного обращения к жителям поручил главам муниципалитетов разобраться с заброшенными долгостроями на территории Подмосковья.