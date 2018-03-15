РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. В Подольске с апреля по май 2018 года будет проходить сбор продуктов питания для нуждающихся семей в рамках благотворительной акции «Подольск – город добрых дел», собранные наборы выдадут 1 июня, сообщается в группе «Общественная палата городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Благотворительная акция «Подольск – город добрых дел» впервые проходила с апреля до конца мая 2017 года. Для ее проведения объединились некоммерческие организации, госучреждения и общественные объединения округа. В рамках акции проводились благотворительные мероприятия. В городских торговых центрах, школах и домах культуры собирали продукты питания и средства личной гигиены для многодетных семей, находящихся в сложной ситуации.

«По итогам прошлого года было собрано помощи на сумму более 250 тысяч рублей и оказана помощь в виде продуктовых, продовольственных наборов и комплектов детского питания для 180 семей в трудной жизненной ситуации и 50 пенсионеров. В текущем году акция «Подольск – город добрых дел» будет проведена снова. Сбор продуктов и других товаров будет проходить по выходным дням в крупных гипермаркетах с апреля до конца мая», – говорится в сообщении.

Выдача собранных продуктовых наборов, а также иной помощи нуждающимся будет проводиться на итоговом мероприятии. Оно запланировано на 1 июня. Для участия достаточно будет приобрести нескоропортящиеся продукты, средства личной гигиены и передать волонтерам во время сборов. На участие в акции приглашаются и добровольцы. Для этого необходимо написать на почту оргкомитета: podolskdobro2018@mail.ru.