РИАМО - 15 мар. Количество социальных ярмарок «Ценопад», проведенных в различных городах Подмосковья, с начала старта проекта в 2015 году уже превысило 150, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг московской области.

Проект «Ценопад» носит социальный характер, а также направлен на поддержку подмосковных производителей. Стоимость представленных на ярмарке товаров на 15-20% ниже цены той же продукции в сетевых магазинах, а на некоторые скидка составляет до 70%.

«С начала запуска проекта на территории Московской области проведено 156 социальных ярмарок «Ценопад», на которых за все время было организовано более 7 тысяч торговых мест. «Ценопады» востребованы не только в больших городах и районах, но спрос на продукцию достаточно высок и в небольших городах, на большом удалении от Москвы. Кроме того, по просьбе коллег из других регионов, нами были организованы и проведены «Ценопады» в Переславле-Залесском Ярославской области и в Обнинске Калужской области», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, согласно данным еженедельных мониторингов, за всю историю «Ценопадов» наиболее популярными продуктами у покупателей стали овощи и фрукты – реализовано 129,5 тонн, сладости – 118,56 тонны, мясо – 74,8 тонны, рыба – 46,8 тонны, консервы – 78 тысяч штук. Также у потребителей неизменно пользуются большим спросом кисломолочная продукция, колбасные изделия, сухофрукты и орехи. Спрос на ту или иную категорию товаров зависит от сезонности и праздников.

До 80% участников «Ценопадов» – компании, предприятия и фермеры Московской области. При этом 75% ассортимента ярмарок составляют продукты питания (молоко и кисломолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мясо, рыба, в том числе и свежая, овощи и фрукты, соления, консервация, мед, орехи, чаи, колбасные изделия, полуфабрикаты, сыры, сухофрукты), 25 % - промышленные товары (традиционные павловопосадкие платки, одежда, текстиль), а также ремесленные изделия, поделки и сувениры.

«Фактически речь идет о том, что жители региона на «Ценопаде» могут с существенной скидкой полностью закупить все необходимые продукты питания. Покупатели напрямую покупают у производителей и поставщиков. Цены по сравнению с обычными магазинными становятся значительно ниже - именно за счет прямой продажи потребителю, что и обуславливает популярность таких социальных ярмарок», - подчеркнул Посаженников.

Министр добавил, что участники «Ценопадов» – фермеры и производители – оценили эффективность акции «Ценопадный продукт», которая действует на ярмарках. Благодаря серьезному снижению цен объемы продаж вырастают в несколько раз, поэтому к акции подключается все больше участников. Если на первых ярмарках было не более двух «ценопадных» продуктов, то в настоящее время постоянные специальные цены действуют более чем на 20 позиций.

«Данные мероприятия находят множество положительных отзывов как со стороны производителей продукции, так и со стороны посетивших ярмарки и получивших возможность не только приобрести качественный товар по минимальной цене, но и организовать семейный отдых», - заключил глава Минпотребрынка Подмосковья.