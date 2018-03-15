РИАМО - 15 мар. Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского готовит к открытию в июне выставку «Великий Петипа», посвященную 200-летию со дня рождения выдающегося артиста балета, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Проект реализуется совместно с Театральным музеем имени А.А. Бахрушина и музеем Большого театра России. Разнообразные артефакты из собрания трех музеев представят творчество Мариуса Петипа, который за годы работы в России создал около 50 оригинальных спектаклей и с которого, по сути, начался русский балет, его мировая слава и мировые достижения», - сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Главный акцент на выставке сделан на балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Это один из лучших спектаклей, поставленных мастером в результате плодотворного сотрудничества с великим русским композитором, с которым он подробно обговаривал план-сценарий будущего спектакля, стремясь предупредить возможные разногласия.

Составляя план-сценарий «Спящей красавицы», Петипа мыслил музыкально-хореографическими образами, подчиняя музыке состоявшиеся структурные формы действа и тем самым помогая композитору оживить, одухотворить их.

«Мариус Петипа прожил в России 63 года, так и не овладев в совершенстве русским языком. Но язык русского балета был хореографу очень близок. И вторую половину XIX века в истории русского балетного театра по праву называют эпохой Петипа. О годах, проведенных в России, хореограф написал в своих мемуарах: «То была наисчастливейшая пора моей жизни. Да хранит бог мою вторую родину, которую я люблю всем сердцем», - отметила Косарева.

Открытие выставки планируется на начало июня 2018 года.