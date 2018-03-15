РИАМО - 15 мар. Комитет по ценам и тарифам Подмосковья подвел итоги регулирования тарифов в электроэнергетике на 2018 год, было отмечено, что тарифно-балансовые решения приняты без превышения предельных уровней, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Комитет по ценам и тарифам Московской области провел совещание по итогам регулирования тарифов в электроэнергетике на 2018 год и задачам на последующие периоды. С докладом о результатах регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии и сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков на 2018 год и задачах на последующие периоды регулирования выступил заместитель председателя ведомства Дмитрий Дедов.

«Он отметил, что основными принципами при реализации тарифной политики в Подмосковье, направленной на соблюдение балансов интересов поставщиков и потребителей, является обеспечение прозрачности регулирования и открытости деятельности субъектов регулирования», — говорится в сообщении.

Московская область – уникальный регион, занимающий первое место среди субъектов РФ в ЦФО по количеству регулируемых территориальных сетевых организаций (ТСО) и второе место среди субъектов РФ в ЦФО по величине «котловой» выручки.

При подведении итогов, было также отмечено, что тарифно-балансовые решения на 2018 год приняты без превышения предельных уровней тарифов ФАС России.

На совещании также осветили типовые нарушения законодательства, вопросы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, предварительные итоги выполнения инвестиционных программ территориальных сетевых организаций в 2017 году, взаимодействие с территориальными сетевыми организациями Московской области.

Как отмечается в сообщении, председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Наталья Ушакова поблагодарила участников совещания, отметив, что только слаженная работа на всех уровнях и направлениях всех участников тарифного регулирования помогает достигать высоких результатов и обеспечивать комфортное проживание, бесперебойную работу и развитие предприятий, инвестиционную привлекательность региона, укрепляя его лидерские позиции.