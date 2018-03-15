РИАМО (КОРОЛЕВ) – 15 мар. Резкое ухудшение погоды и снегопад в четверг утром осложнили дорожную ситуацию в подмосковном Королеве, наибольшие затруднения в движении зафиксированы на улицах Горького и Пионерская, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались в центральном районе города на улицах Горького, Пионерской, Ленина, Калиниградской, Исаева и на проспекте Королева. Также сложная дорожная обстановка отмечена на улице Советская в микрорайоне Первомайский и на улице Московская в микрорайоне Юбилейный.

Также пользователи сервиса отмечают, что некоторые улицы, например, Октябрьская, временно перекрыты из-за уборки снега, которую проводят коммунальные службы.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе – до минус 6 градусов. Кроме того, ожидается, что в Москве за сутки может выпасть около 8% месячной нормы осадков.