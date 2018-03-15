РИАМО – 15 мар. Президент России Владимир Путин рассказал, что счастье он находит в достижении своих целей, сообщает Газета.ru.

По словам президента, каждый человек отличается своим восприятием мира, и у каждого человека свое понимание счастья.

«Но для меня сегодня это (счастье – ред.), безусловно, возможность формулировать большие задачи, цели, возможность добиваться этих целей, идти к этим целям, и должен сказать, что, когда мне удается добиваться того, к чему я иду, и, несмотря ни на какие сложности, добиваюсь этого результата, это приносит мне удовлетворение», - сказал Путин в документальном фильме журналиста Андрея Кондрашова.