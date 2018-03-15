РИАМО - 15 мар. После приостановки движения трамваев на востоке столицы из-за неисправности стрелочного перевода проблему оперативно устранили, и движение рельсового транспорта восстановлено, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Из-за неисправности стрелочного перевода в районе дома №23 по шоссе Энтузиастов на участке от метро «Авиамоторная» до проспекта Буденного было приостановлено движение трамваев №8, 12, 24, 37, 50. От 3-й Владимирской улицы до метро «Пролетарская» работали компенсационные автобусы, трамваи временно следовали измененными маршрутами», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что к настоящему моменту трамвайное движение на шоссе Энтузиастов полностью восстановлено. Неисправность оперативно устранена.