РИАМО - 15 мар. Сотрудники полиции задержали ранее судимого за кражу 36-летнего местного жителя Коломны, подозреваемого в совершении серии краж из подъездов жилых домов и офисов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов, помещения офисов, расположенных в Коломне, и похищал велосипеды, детские коляски и телефоны. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого на улице Девичье поле», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили причастность мужчины к совершению семи эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого поместили под стражу.