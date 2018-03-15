РИАМО - 15 мар. На прощании с народным артистом СССР Олегом Табаковым его друзья и коллеги вспоминают, как Табаков долгие годы строил независимый театр в России и как умел предвосхитить будущее – и в театральном искусстве, и в жизни.

Панихида по народному артисту СССР, режиссеру Олегу Табакову проходит в четверг в Московском художественном театре имени А. П. Чехова в Камергерском переулке в центре столицы. В числе прибывших на прощание — супруга и дети, друзья и коллеги покойного, а также общественные и политические деятели, артисты театра и кино, поклонники Табакова и студенты театральных училищ.

«Это событие переломило мою жизнь. Мы были дружны с Олегом и работали вместе в школе-студии. Вместе почти 40 лет. 18 лет он пытался строить независимый театр в России. Он даже переименовал свою должность - не худрук, не директор, а кризисный менеджер. Говорил, что он не на белом коне сюда приехал. Ни одного талантливого человека не сдал. Прощай, Олег, и прости», - сказал театральный критик, историк театра Анатолий Смелянский.

По словам актера и режиссера Сергея Юрского, Табаков зачастую предвидел предстоящие в его жизни и театральном искусстве события. Сам Табаков, как отметил Юрский, называл себя «баловень судьбы».

«Горечь и боль наполняют сегодняшний день для сотен тысяч людей, они (горечь и боль – ред.) были фоном жизни для очень многих людей в течение пяти месяцев, в которых Олег находился в тяжелой и мучительной болезни. Страдали за него, но страшно представить, как страдал он. Жизнь его была прочерчена необыкновенно ярко. Он знал заранее, что происходит сейчас в Камергерском. Он обладал предвосхищением того, что должно быть», - сказал Юрский.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Похоронят актера в четверг на Новодевичьем кладбище столицы.

Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.