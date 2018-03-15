РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Театр-студия «Своя радуга» в Подольске 25 марта бесплатно покажет премьерный спектакль «Кин IV», написанный по мотивам пьесы Александра Дюма, сообщила «РИАМО в Подольске» администратор театра Елена Пономарева.

Театр «Своя радуга» был основан врачами-энтузиастами в Подольской городской клинической больнице более 30 лет назад. В труппе театра актеры-любители разных специальностей. Основная труппа на сегодняшний день насчитывает около 40 человек, подростковая – 18, а детская – 19 человек.

«В марте начинаются премьерные показы нового спектакля «Кин IV» основной труппы театра «Своя радуга», который был написан известным комедиографом Григорием Гориным по мотивам пьесы Александра Дюма «Кин, или Гений и беспутство». Первый показ состоится 25 марта, а следующий пройдет 1 апреля. Посетить его смогут все желающие бесплатно. Спектакль будет проходить в 13:00 по адресу: улица Кирова, дом №38, корпус 18», – сказала Пономарева.

В спектакле будет использована музыка зарубежных композиторов XVII – XVIII века, а также русских композиторов XX – XXI века. Театр располагается на территории Подольской городской клинической больницы.

Пьесу «Кин, или Гений и беспутство» написал Александр Дюма, а в России в 1991 году пьесу о Кине по мотивам драмы Дюма написал Григорий Горин. В спектакле рассказывается о судьбе великого артиста, который закончил свои дни в нищете и забвении.