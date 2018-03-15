РИАМО - 15 мар. Прием жителей Подмосковья по вопросам транспорта и дорожного хозяйства пройдет в приемной регионального правительства, областном Минтрансе и в администрациях муниципалитетов 22 марта, говорится в документе администрации губернатора Московской области, имеющемся в распоряжении РИАМО.

«В соответствии с утвержденным губернатором Московской области графиком, 22 марта 2018 года состоится тематический прием граждан по вопросам дорожного хозяйства и транспорта, в том числе в режиме видеосвязи», - говорится в документе.

Тематический прием пройдет в приемной правительства Московской области, областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, администрациях муниципальных образований Подмосковья, общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона.

Приемная подмосковного правительства находится в Москве на улице Садовой-Триумфальной, дом 10/13, строение 2. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области располагается по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1.