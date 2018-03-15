РИАМО - 15 мар. Интерес к инвестициям в недвижимость напрямую от города вырос в девять раз за последние три года, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«В девять раз увеличилось количество обращений по вопросам приобретения недвижимости из имущественной казны столицы с 2015 года. Это говорит о том, что растет информированность горожан и они доверяют процедуре открытых торгов, им понятен механизм участия в аукционах», - сказал руководитель департамента Геннадий Дегтев.

Он отметил, что в информационный киоск «Ваш инвестиционный консультант» еще три года назад поступало около 2 тысяч обращений, а в 2017 году специалисты провели более 18 тысяч консультаций. За текущий год справочная служба оказала уже более 2 тысяч консультаций.

«Наибольшее количество запросов поступает по аренде помещений из городской казны – это 26% от общего количества обращений, 21% телефонных звонков связан с вопросами по процедуре торгов. Запросы на покупку помещений через аукцион составили 20%. Остальные запросы поступают по вопросам аренды НТО, пакетов акций, а также звонки от физических лиц», - отметил руководитель департамента.

В среднем продолжительность консультации занимает 4-6 минут. Вопросы по реализуемым городом объектам и процедуре участия в аукционах принимаются по телефону справочной службы «Инвестиционный консультант»: 8 (499) 652 60 25.