РИАМО - 15 мар. Мужчина с газовым баллончиком напал на 78-летнюю москвичку и отобрал у нее 700 тысяч рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

«Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из УВД по СВАО задержали 27-летнего жителя столицы по подозрению в разбое», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник следил за 78-летней москвичкой после того, как она сняла со счета в банке все свои сбережения. Он проследовал за пенсионеркой на автобусе, а затем в подъезде одного из домов на улице Академика Королева напал на нее. Распылив в лицо аэрозоль, резко толкнул и похитил сумку с денежными средствами. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.

В результате падения пожилая женщина получила травмы и была госпитализирована в одну из столичных больниц.

«По данному факту следователем отдела МВД России по району Марфино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 162 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого», - добавила Волк.

Мужчину заключили под стражу, добавила она.