РИАМО - 15 мар. В подмосковных Мытищах завершается строительство дома для работников соцсферы и многодетных семей, здание планируют сдать в эксплуатацию к маю, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Семнадцатиэтажный жилой дом для работников соцсферы и многодетных семей планируют сдать к маю 2018 года <…>. К строительству дома на улице Коминтерна, в котором более 180 семей справят новоселье, приступили в 2016 году», — говорится в сообщении.

Глава Мытищ Виктор Азаров отметил, что проект жилого дома выполнен качественно: были созданы хорошая планировка и просторные квартиры.

«Большая территория расположена и возле дома. Здесь предусмотрены спортивные и детские площадки, парковочные карманы почти на 90 мест. Рядом построим еще и парковку на 120 мест», — добавил Азаров.

Дом будет сдан без социальной отделки, что дает возможность построить его по фиксированной цене. Все работы полностью финансируют будущие жильцы: работники культуры, образования, здравоохранения и многодетные родители. Строители учли пожелания дольщиков.

Выполнение работ практически ежедневно контролируют будущие хозяева квартир в многоэтажке. На объект регулярно выезжает глава округа. Основная часть работ выполнена, дом подключен к системе теплоснабжения, ведется отделка.