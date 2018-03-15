РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 мар. В подмосковной Балашихе по подозрению в краже мобильного телефона задержали ранее судимого жителя Тамбовской области, говорится на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции Балашихи поступило заявление от 38-летнего жителя города. Он сообщил, что из квартиры дома по улице Карла Маркса похищен его мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний ранее судимый житель Тамбовской области», – говорится в сообщении.

Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.