РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. Музей путешественника из Балашихи Александра Киреева открыли в городском лицее, сообщил в четверг директор образовательного учреждения Дмитрий Белоусов.

По данным Балашихинского информагентства, Киреев учился в городском лицее. Он работал инженером-испытателем на предприятии «Криогенмаш», участвовал в трех кругосветных путешествиях на яхте «Апостол Андрей».

«На примере жизни Александра Киреева мы хотим показать нашим детям, как люди, преодолевая себя, совершают великие открытия. Парусник «Апостол Андрей», на котором плавал Александр Киреев, впервые совершил кругосветное путешествие по уникальному маршруту. Над созданием музея работали учителя и ученики лицея», – сказал Белоусов.

Он добавил, что в экспозиции представлены личные вещи путешественника, дипломы, фотографии. Также здесь есть макет яхты «Балашиха», на которой он ходил до кругосветных плаваний, макеты ракет, в строительстве и запуске которых он участвовал. Белоусов поблагодарил за помощь в создании музея вдову путешественника Наталью Кирееву. В свою очередь, она поблагодарила работников лицея за открытие мемориальной доски и музея.

«Невозможно передать словами те чувства, которые я испытываю. Александра нет уже пятый год, но он всегда с нами. Его любовь к жизни, его увлеченность любимым делом ощущается здесь», – сказала Киреева.

Затем она передала музею книгу «Вокруг света на «Апостоле Андрее»».

По сведениям агентства, в открытии мемориальной доски участвовали бывший учитель Киреева, почетный гражданин Балашихи Галина Патяко, капитан яхты «Апостол Андрей» Николай Литау.