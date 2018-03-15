РИАМО - 15 мар. На станции столичной подземки «Первомайская» закрыли на ремонт два лестничных схода, сообщается на едином транспортном портале Москвы.

«На станции «Первомайская» начался ремонт лестничных маршей, ведущих на 9-ю Парковую улицу», — говорится в сообщении.

Лестничные сходы временно закрыты для передвижения пассажиров для проведения дополнительных работ по капитальному ремонту.

Для спуска на станцию и выхода в город пассажиры могут использовать лестничные марши, находящиеся в непосредственной близости от закрытых.