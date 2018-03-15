РИАМО - 15 мар. На столичных улицах в 2018 году будет установлено свыше 2,5 тысяч кафе на открытом воздухе, принимать гостей летние веранды вновь смогут уже с 1 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

«Ежегодно число летних веранд при кафе растет. В 2018 году в Москве будет работать 2575 летних кафе. Их размещение имеет сезонный характер: с 1 апреля по 1 ноября. К установке веранд рестораторы могут приступить, начиная с 15 марта. А демонтировать их необходимо до 15 ноября», – сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.

Основанием для установки летнего кафе является включение его в схему размещения.

В течение сезона Госинспекция по недвижимости осуществляет регулярный мониторинг, при нарушении требований к размещению летних кафе рестораторы привлекаются к административной ответственности, а веранды, установленные вне схемы размещения, – демонтируются.