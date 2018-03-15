РИАМО - 15 мар. В поселке Глебовский подмосковного городского округа Истра, где будет располагаться одна из тренировочных площадок, которые обустраивают в Подмосковье к чемпионату мира по футболу, установили две станции обезжелезивания воды, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Московской области продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. В городских образованиях, задействованных при проведении чемпионата, завершаются основные работы по благоустройству территорий.

«В поселке Глебовский городского округа Истра для достижения значений количественных и качественных показателей по питьевой воде были установлены две станции обезжелезивания: ВЗУ №1 и ВЗУ №2. Их производительность составляет 2 тысячи кубометров в сутки, а работа направлена на улучшение очистки воды с повышенным содержанием железа. Станции улучшат питьевое водоснабжение. Финансирование установки станций обезжелезивания было произведено за счет средств Московской области и местного бюджета», - отмечается в сообщении.

Глебовский задействован при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион «Глебовец» и истринская гостиница Hilton Garden Inn Moscow New Riga являются одной из 13 тренировочных площадок на территории Подмосковья, где сможет разместиться одна из сборных стран-участниц ЧМ-2018.

«Уже сейчас по многим пунктам завершаются основные работы. Все идет согласно графикам, Подмосковье готовится достойно принять наших иностранных гостей. Конечно, такие моменты, как установка новых очистных сооружений, а тем более для воды, крайне важны. Это здоровье, жизнь и комфорт. Местные жители должны остаться довольными, ведь в первую очередь это делается для них», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

На территории Московской области для команд-участниц чемпионата мира 2018 года готовят тренировочные базы.