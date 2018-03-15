РИАМО - 15 мар. Компания «Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов пассажирам, который опоздали на рейсы из-за отмены нескольких поездов, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы компании.

В четверг в период с 10:00 до 11:00 по независящим от «Аэроэкспресса» причинам было ограничено движение поездов. Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства.

«Компания «Аэроэкспресс» компенсирует стоимость авиабилетов и билетов на поезд всем пассажирам, опоздавшим на рейс. По всем вопросам необходимо обратиться на стойку информации «Аэроэкспресса», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что был отменен поезд из «Шереметьева» с отправлением в 11:00 и частично отменен поезд с Белорусского вокзала в 10:00.

Остальные поезда следуют с незначительным отклонением от расписания, полное восстановление графика движения аэроэкспрессов планируется в 12:00.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в 10:20 на станции в районе Бутырского вала проходящим аэроэкспрессом была смертельно травмирована женщина, личность которой пока не установлена.