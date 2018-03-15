РИАМО - 15 мар. Уголовное дело возбудили по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчине в Сергиево-Посадском районе, пострадавший был госпитализирован в больницу после пьяной ссоры, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Поздно вечером 13 марта из своего дома в деревне Леоново в Сергиево-Посадском районе бригадой скорой помощи госпитализирован в ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская РБ» гражданин 1973 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1959 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту СУ УМВД возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».