РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мар. В микрорайоне Климовск Подольска в четверг свыше 160 сотрудников коммунальных служб убирают дороги, тротуары и дворовые территории от снега, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник территориального управления в микрорайоне Климовск администрации городского округа.

«Обработка тротуаров областного подчинения в микрорайоне Климовск была начата сегодня (15 марта – ред.) в 1:00 ночи. Их обработали толстым слоем соли, а на данный момент продолжают проводить работы по очистке от снега. Помимо этого, с раннего утра подрядные организации приступили и к уборке муниципальных дорог, дворовых территорий и тротуаров. На данный момент в расчистке задействовано свыше 160 человек», – сказал сотрудник.

Помимо этого, в уборке микрорайона от снега на данный момент задействованы и около 20 единиц специализированной снегоуборочной техники.