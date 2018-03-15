РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мар. На поле в микрорайоне Саввино Балашихи планируют построить жилой квартал, предположительно, работы будут завершены до 2024 года, сообщил «РИАМО в Балашихе» начальник управления строительного комплекса администрации городского округа Сергей Лукичев.

Ранее пользователи соцсетей сообщили о том, что на Саввинском поле начались геодезические работы. Сейчас на этой территории находится мототрасса. В зимний период здесь на тюбингах катаются дети. Также в другие сезоны проводятся забеги. В администрации Балашихи подтвердили, что на Саввинском поле начались подготовительные работы к строительству жилых домов.

«Оба Саввинских поля давно переданы под строительство жилого квартала «Столичный», которое осуществляет «Главстрой». Строительные работы начнутся в 2019-2020 годах. Они будут завершены до 2024 года», – сказал Лукичев.

На официальном сайте «Главстроя», в ЖК «Столичный» планируется построить 24 жилых дома, три детских сада, две школы, два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) с бассейном и детской спортивной школой, а также торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром. В новом микрорайоне будут проживать 18 тысяч человек.