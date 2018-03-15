РИАМО - 15 мар. Неизвестный украл из частного дома в новой Москве 40 тысяч долларов США и ювелирные изделия, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение о краже из частного дома по адресу: поселение Первомайское, деревня Милюково.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, разбив окно на балконе первого этажа, проник в указанный частный дом, где из сейфа совершил кражу денежных средств в сумме 40 тысяч долларов США и ювелирных изделий», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 2,8 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.