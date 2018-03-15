РИАМО - 15 мар. На Московской железной дороге продолжаются мероприятия по ликвидации последствий снегопада, в течение четверга к уборке снега привлекут 1,5 тысячи железнодорожников и более 50 специальных машин, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В ночное время на МЖД снег убирали 27 единиц спецтехники и более 900 человек. Всего от снега было очищено 32 километра путей и вывезено более 8 тысяч кубометров снега. На МЦК к работам было привлечено пять единиц техники и убрано более 1,4 тысячи кубометров снега.

«Днем планируется задействовать 1,5 тысячи человек и более 50 спецмашин. Техника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов», - говорится в сообщении.

Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил.

«Снегопад не повлиял на расписание поездов пригородного сообщения и дальнего следования», - подчеркивается в материале.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге в условиях ухудшенной видимости: переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, держать детей за руку.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода, интенсивный снег, температура воздуха опустится в столице до минус 4 градусов, в регионе - до 6 градусов. Кроме того, ожидается, в что в Москве за сутки может выпасть около 8% месячной нормы осадков.