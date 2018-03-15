Более 1,5 тысяч площадок фестиваля «Мос/Еда!» откроются в Москве 17 – 18 марта, посетители смогут купить свежую фермерскую из более чем 25 регионов России и выбрать продукты, которые будут продаваться на столичных ярмарках выходного дня в 2018 году. Особое внимание стоит обратить на сырную программу: любителей сыра ждет порядка 110 видов сыров и сырных деликатесов из Москвы, Московской, Калининградской, Владимирской, Калужской области, Сибири, Алтайского края и других регионов.

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Сыр от Олега Сироты (Истра)

© Николай Корешков

Известная в Подмосковье сыроварня Олега Сироты предлагает качественные российские версии международных хитов, например, «Тирольский», «Крестьянский» и «Колмогорский» сыр, и конечно же, русский пармезан.

Где купить: 2-я Звенигородская улица, д.8; 2-я Фрунзенская ул., д.7а; ул. Климашкина, д. 13Б, стр. 1; ул. Маршала Конева, д. 11; ул. Поклонная, д. 10 к. 2.

Сыроварня «Альдини» (Орехово-Зуево)

Сыровары из Орехово-Зуева удивят тремя разновидностями горгонзолы (дольче, пиканта и спечиале), мягким сыром с плесенью стилтон, свежей фермерской рикоттой и другими деликатесами.

Где купить: Новинский б-р, д. 3, стр. 2; ул. Люсиновская, д. 31, стр. 1.

Сыроварня «ЭкоГрад» (Рузский городской округ)

В ассортименте сыроварни «ЭкоГрад» – порядка 40 видов сыра, среди них мягкие сыры «Красный дракон», «Черный мрамор», «Северная ягода» и «Средиземноморский». Тем, кому больше по вкусу выдержанные сыры, стоит обратить внимание на «Рузский сыр» с тмином или базиликом, «Голландец» или «Молокозавр».

Где купить: ул. Новопеределкинская, д. 13 к. 1.

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Фермерское хозяйство «Хрестин» (Волоколамский район)

Еще одно подмосковное фермерское хозяйство представит на фестивале полутвердые сыры монтазио и азиаго родом с северо-востока Италии, а также твердый козий сыр и вариации на тему качотты.

Где купить: Путевой пр., д.10А; ул. Новгородская, д. 21А; ул. Отрадная, д. 11Б.

«По-Рижский фермер» (Истринский городской округ)

Истринские сыровары привезут на «Мос/Еду!» полутвердые и полумягкие сыры. Например, стоит попробовать сырные деликатесы: молодой сыр страчателла и буррату, который по вкусу напоминает моцареллу с мягкой сливочной начинкой внутри.

Где купить: ул. Кастанаевская, д. 45.

«Сырный край» (Москва)

На прилавке компании «Сырный край» можно попробовать более 10 отечественных вариаций европейских сортов сыра: рикотту (итальянский сывороточный сыр), реблошон (французский мягкий сыр), брюнуст (норвежский коричневый сыр), лимбургер (пахучий бельгийский сыр).

Где купить: ул. Рабочая, д. 12, стр. 1.

«Сырная деревня» (Москва)

За широким ассортиментом козьих сыров нужно отправляться к прилавкам «Сырной деревни», где можно найти кротен, морбье, монтерей, шевер (козий сыр с плесенью), а также фету с оливковым маслом и сыр «Монах» с белыми грибами.

Где купить: ул. Родионовская, д. 6/7; б-р Яна Райниса, д. 4, к. 2; ул. Свободы, д. 81, к. 1; ул. Аэродромная, д. 9.

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«Бережковская сыроварня» (Москва)

Сюда стоит зайти любителям сыра сулугуни (классического и копченого) и козьего сыра, также здесь можно попробовать халлуми, используемый для жарки в средиземноморской кухне, и имеретинский сыр.

Где купить: ул. Таллинская, д. 12, к. 4; ул. Авиационная, д.71, к. 3.

Фермерский сыр Алексея Буркова (ТиНАО)

Фермер Алексей Бурков привезет мягкий итальянский сыр строккино и традиционный швейцарский грюйер, легкий французский сыр, домашний сыр и сычужную брынзу.

Где купить: Ленинский пр-т, д. 131, к. 4; пр-т Вернадского, д. 101, к. 5; ул. Авиаторов, д. 8, к. 2.

Фермерское хозяйство «Великорецкий» (Кировская область)

Здесь можно купить фирменный «Великорецкий сыр №1» или классическую качотту (полумягкий сыр родом из Италии).

Где купить: Зубовский бул., д. 5; Калитниковская ул., д. 22, стр. 1.

Непривычные варианты качотты – с пажитником, с грецким орехом, паприкой и многие другие – также можно найти на прилавках семейной сыроварни из Чувашии.

Где купить: Ленинский пр-т, д. 132; ул. Живописная, д. 11, к.1; ул. Кулакова, д. 12, к. 2

Сыроварня «Амалфея» (Владимирская область)

На площадках фестиваля можно найти сыр халлуми для жарки, целых шесть видов гауды, молодой чеддер и полутвердый английский сыр карфилли, сделанные во Владимирской области.

Где купить: ул. Херсонская, д. 30, к.3; г. Московский, улица Радужная, д. 5; ул. Доватора, д. 5/9

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Ферма «Золотая Адыгея» (республика Адыгея)

Широкий ассортимент адыгейских сыров можно найти на прилавках хозяйства «Золотая Адыгея»: мягкий и копченый адыгейские сыры, классический и копченый сулугуни, другие сырные изыски.

Где купить: ул. Голубинская, д. 23, к. 3; Литовский бул., д. 17, к. 4; ул. Генерала Тюленева, д. 19.

Сыроварня «Лука» (Самарская область)

Самарские сыровары предложат посетителям широкий ассортимент качотты – с томатами, оливками, кедровым орехом и трюфелем, а также сыр «Лука Тавола».

Где купить: ул. Новопесчаная, д. 1.

Сыроварня Снагиных (Смоленская область)

Семейная сыроварня Валерии и Алексея Снагиных порадует москвичей авторским безсычужным сыром, а также мягким сыром из сливок, скаморцей и сыром «Скоморохи» для супа.

Где купить: Ленинградский пр-т, д. 64.

Сыроварня Bon papa (Калужская область)

Около 20 видов сыра отечественного производства, среди которых необычный южно-итальянский сыр «в мешочках» – качоковалло, французский «Буллет де Авен», отличающийся резким запахом, твердый швейцарский сыр в шариках «Бепер Кнолле», а также «Акатов Блю» и моцарелла.

Где купить: ул. Бутлерова, д. 38А; ул. Обручева, д. 28А.

Сыроварня Марии Коваль (Ярославская область)

Сюда можно приходить за аналогами французских сыров: русским рокфором, а также сырами Леварден гранд резерв и Женевье.

Где купить: Шмитовский проезд, д. 26; ул. Яблочкова, д. 35; ул. Хуторская, д. 15; ул. Щепкина, д. 68.

«Сыры из Масловки» (Липецкая область)

Эта сыроварня привезет в Москву сыры с яркими названиями «Шляпа Наполеона» и «Золотой слиток».

Где купить: ул. Большая Марфинская, д. 1, к. 5.

«Сыры от Любови Горбачевой» (Смоленская область)

Эту сыроварню отличают поэтические названия: «Туманное утро», «Сумасшедшая луна», «Тимьянушка».

Где купить: ул. Грина, д. 18Б; ул. Феодосийская, д. 11А

«Сырный Мир» (Санкт-Петербург)

Питерские сыровары привезут в Москву собственные вариации любимых европейских сыров: бри, пьемонт и многие другие.

Где купить: ул. Крылатская, д.25; ул. Флотская, д. 11; Пятницкое ш., д. 21А

Сыроварня «Соболев сыр» (Свердловская область)

Уральская сыроварня предложит семь видов сыров, среди которых – чеддер, мягкий сыр стилтон в вариациях «дольче» и «пиканте», козий шевр и другие.

Где купить: ул. Академика Пилюгина, д.14А.

«Мануфактура старого пасечника» (Калининград)

Калининградский камамбер, качотту и другие сыры также можно приобрести на площадках фестиваля.

Где купить: ул. Песчаная, д. 5; ул. Лобачевского, д. 66Б

«СырСырДжон» (Владимирская область)

Сыроварня удивит гостей линейкой авторских сыров, объединенных названием «От Джона». Например, сыры «Итальянский сад» с тыквенными семечками или с сычуанским перцем.

Где купить: ул. Подвойского, д. 2.