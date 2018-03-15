РИАМО - 15 мар. Порядка 20 тысяч спасателей и пожарных и свыше 3,7 тысячи единиц техники будут задействованы в обеспечении безопасности проведения выборов президента РФ в Подмосковье 18 марта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

«Обеспечение пожарной безопасности при проведении голосования является приоритетной задачей Главного управления МЧС России по Московской области и его территориальных подразделений. В обеспечении безопасности проведения выборов президента Российской Федерации от Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет задействовано 19724 человека и 3762 единицы техники, в том числе от МЧС России 3450 человек и 505 единиц техники», - отмечается в сообщении.

Для принятия дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности избирательных участков организовано и проведено более 2,5 тысяч инструктажей, свыше 1,4 тысячи консультаций ответственных должностных лиц, представителей избирательных комиссий и наблюдателей от партий, более 820 практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара и иной чрезвычайной ситуации на объекте.

Сотрудники органов Госпожнадзора взяли на учет 2697 объектов, задействованных в проведении выборов, на которых планируется разместить 4237 избирательных участков, из них 4164 постоянных и 73 временных, в числе которых здания аэропортов, медицинских учреждений и другие.

В настоящее время на каждом избирательном участке Подмосковья организованы и проведены мероприятия по профилактике. На 61 объекте, задействованном в проведении выборов, в 2018 году проведено 44 плановые и 17 внеплановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. По итогам проведенных надзорно-профилактических мероприятий все выявленные нарушения устранены.

Сотрудники МЧС по Московской области совместно с органами местного самоуправления провели проверку обеспечения резервным электроснабжением помещений для голосования избирательных участков, комплексов для электронного голосования и зданий, в которых размещены территориальные избирательные комиссии.

На территории Московской области размещается 1703 участковые избирательные комиссии, где предусматривается установка комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые в полном объеме обеспечены резервными источниками энергоснабжения. Также, на территории Подмосковья в день проведения выборов будет функционировать более 700 бригад энергетиков.

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