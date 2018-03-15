РИАМО – 15 мар. Женщина попала под колеса аэроэкспресса в районе Бутырского вала в Москве, следствие начало проверку, сообщает в четверг РИА Новости.
«В 10:20 на станции в районе Бутырского вала проходящим аэроэкспрессом была смертельно травмирована женщина, личность которой пока не установлена», - говорится в сообщении.
На место выехали следователи, начата доследственная проверка.
Ранее агентство сообщало, что движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги приостановлено из-за травмирования женщины.
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