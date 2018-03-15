РИАМО – 15 мар. Женщина попала под колеса аэроэкспресса в районе Бутырского вала в Москве, следствие начало проверку, сообщает в четверг РИА Новости.

«В 10:20 на станции в районе Бутырского вала проходящим аэроэкспрессом была смертельно травмирована женщина, личность которой пока не установлена», - говорится в сообщении.

На место выехали следователи, начата доследственная проверка.

Ранее агентство сообщало, что движение поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги приостановлено из-за травмирования женщины.

«Аэроэкспресс» сбил двоих мужчин в Москве>>