РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мар. Жители Подольска до 16 апреля смогут подать заявки на участие в творческом фестивале для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «С добрым сердцем», сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум»» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 21 апреля состоится творческий фестиваль «С добрым сердцем», посвященный Году волонтера. Принять в нем участие смогут жители Подольска с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 30 лет, в том числе участники творческих коллективов, воспитанники реабилитационных центров и специальных учреждений для детей данной категории. Прием заявок на участие продлится до 16 апреля», – говорится в сообщении.

На фестивале будут представлены несколько жанров, в их числе художественное слово, хореография, декоративно-прикладное творчество, цирковые номера. Также конкурсанты смогут исполнить одно произведение народной культуры. Участников наградят дипломами и памятными подарками.

Для участия в фестивале необходимо подать заявку по адресу: поселок Кузнечики, дом №8. Также можно оставить заявку на электронной почте: maximum_mc@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8(496)750-04-82. Фестиваль будет проходить 21 апреля в молодежном центре «Максимум». Начало мероприятия в 13:00.