РИАМО - 15 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на панихиду по народному артисту СССР, советскому и российскому режиссеру Олегу Табакову, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Панихида по народному артисту СССР, советскому и российскому режиссеру Олегу Табакову проходит в Московском художественном театре имени А.П. Чехова в центре Москвы. В числе прибывших на прощание — супруга и дети, друзья и коллеги умершего, а также общественные и политические деятели, артисты театра и кино, большое количество поклонников и студентов театральных училищ.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Похоронят актера в четверг на Новодевичьем кладбище столицы.

Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Артист был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру актер исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.